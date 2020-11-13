الامن السيبراني: الانتخابات الأمريكية كانت الأكثر أمانا في التاريخ

أكدت السلطات الأمريكية أنها لم تجد أي دليل على عدم احتساب أو فقدان أصوات أثناء عملية فرزها، كما لم تسجل أي اختراقات لأنظمة التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان مشترك لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والمجلس التنسيقي الحكومي الخاص بالانتخابات (GCC)، أن "انتخابات 3 نوفمبر كانت الأكثر أمانا في التاريخ".

وأضاف البيان أنه "لا توجد أي معلومات تدل على أن أنظمة التصويت دمرت أو فقدت أو غيرت الأصوات، أو على تقويض مصداقيتها بأي طريقة أخرى".

ويأتي ذلك وسط الجدل الدائر في الولايات المتحدة بشأن التصويت عبر البريد، حيث كان الرئيس الحالي دونالد ترامب يحذر من حدوث "تزوير غير مسبوق" لنتائج الانتخابات بسبب استخدام التصويت عبر البريد على نطاق واسع.