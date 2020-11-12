بومبيو ينوي القيام بزيارة استثناية لمستوطنات الضفة و الجولان المحتل

ذكر موقع "وللا" الاخباري العبري أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يعتزم القيام بزيارة استثنائية إلى مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل، خلال زيارته الرسمية إلى "إسرائيل"، المقررة الأسبوع المقبل.

و بحسب الموقع العبري، فإن خطوة بومبيو هذه هي الاولى من نوعها، و لم يسبقه إليها وزراء خارجية أميركيين سابقين.

و اشارت مصادر "إسرائيلية" وأميركية مطلعة على برنامج زيارة وزير الخارجية الأميركية، أن الخطوة تأتي خلافا لسياسات وممارسات وزارات الخارجية الأميركية في إدارات سابقة.

وذكر الموقع أن بومبيو يعتزم زيارة مصنع نبيذ بساغوت في مستوطنة شاعر بنيامين قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل إجراء جولة ميدانية في مستوطنات الجولان السوري المحتل؛ كما تشهد الزيارة عقد اجتماعين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس.

وتأتي زيارة بومبيو اتساقا مع سياسة إدارة الرئيس المنهية ولايته، دونالد ترامب، الذي اعترف بشرعية المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، والتي تعتبر بموجب القانون الدولي المستوطنات "غير شرعية".