4 حالات خطيرة.. الطب الوقائي ينفي  فكرة أن الشباب لا يتأثرون بكورونا

أكد مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة د. مجدي ضهير، أن تداعيات تزايد أعداد المصابين بوباء كورونا خطيرة، مبينًا أن هذا التزايد بسبب عدم التزام المواطن بإجراءات السلامة والوقاية.

ونفي ضهير في تصريحات إذاعية: "ننفي فكرة أن الشباب لا يتأثرون بكورونا، فهناك أربعة من فئة الشباب مصابين بالوباء وهم في وضع خطر وهذا مؤشر خطير.

وتابع "نحن نقدر قدرة النظام الصحي حسب الأسرة المخصصة للعلاج، وهناك زيادة في نسبة الإشغال للأسرة لعلاج الوباء".

وأوضح أن هناك إشغال لـ 40% من الأسرة المخصصة لعلاج كورونا، في حين قبل عشرة أيام كنا نتحدث عن اشغال 10% من الأسرة، لافتا أن هذا ينذر بخطورة الموقف.

وتوقع ضهير، الوصول إلى الإغلاق الشامل للقطاع حال استمر التزايد في أعداد المصابين وعدم التزام الناس بإجراءات الوقاية.

وبيّن، أن فتح الجامعات والاختلاط المباشر والتنقل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ساهم في انتقال الفيروس إلى مناطق جنوب القطاع.

وأشار إلى أن محافظة رفح أصبح بها ثلاث مناطق مصنفة حمراء، والوسيلة الوحيدة التي تؤدي بالمنحنى الوباء للتراجع هو الإغلاق.