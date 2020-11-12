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إصابة 40 طالب ومعلم بفيروس كورونا في سلفيت

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:06 - 12 نوفمبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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أعلن محافظ سلفيت عبد الله كميل، عن إغلاق البلدة لمدة ثلاثة أيام بعد إصابة 40 طالب ومعلم  بفيروس كورونا في "كفر الديك".

وقال كميل في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس، إن الإغلاق سيبدأ من الساعة الثامنة صباح يوم غد الجمعة كي يتسنى للطب الوقائي فحص الأعداد الكبيرة للمخالطين والحد من انتشار الفيروس.

ولفت إلى أنه سيمنع الدخول أو الخروج من وإلى البلدة طوال فترة الإغلاق.

 وأشار كميل إلى سيسمح فقط بفتح الصيدليات والمخابز "ويتم تفعيل لجنة الطوارئ وعليها أن تقوم بمهامها بتطبيق الاغلاق وتلبية احتياجات المواطنين".

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