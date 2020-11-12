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مزهر: الشهيد القائد ابو العطا قامة كبيرة مرغت نتنياهو و جنوده في التراب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:56 - 12 نوفمبر 2020
ماهر مزهر ماهر مزهر
تقارير
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قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر: "إن الشهيد القائد بهاء ابو العطا رحل بجسده، ولكن بشجاعته وجرأته ومقاومته وكفاحه سيبقى حيا فينا وخالداً في ذاكراتنا".

و وجه مزهر تحية اجلا و اكبار للشهيد ابو العطا في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، مشيراً الى أن الشهيد قامة كبيرة أذلت نتنياهو وجنوده في الوحل والتراب.

و الشهيد القائد "ابو العطا" استطاع أن يوجه الضربات المؤلمة لهذا الكيان، في محطات مهمة أحدثت حالة من الرعب في كافة مناطق كيان الاحتلال

و أضاف قائلاً: "نحن لا ننسى هذا القائد الشجاع في مسيرات العودة، حيث كان يرد على اعتداءات الاحتلال الوحشية بحق الأطفال والنساء والشباب العزل، بكل جرأة في الرد والتنفيذ، وبنفس الليلة، ولا ينتظر أن يمضي الوقت إلا والرد حاضر".

و تابع يقول: "في توقيت "البهاء" الساعة التاسعة، كان أبو سليم يرد على أي اعتداء صهيوني بكل قوة واقتدار، وكان للاحتلال بالمرصاد في كل المواطن والمواقف".

و بحسب القيادي مزهر، فإن الشهيد القائد "بهاء" شكّل أيقونة من النضال والكفاح والذي لن ينساه شعبنا الفلسطيني على مدار النضال الوطني.

و أكد أن مقاومة الشهيد القائد "أبو العطا" شكلّت سابقة في العمل الكفاحي والعسكري وثبت معادلة القصف بالقصف والدم بالدم, ولم يخش من تهديدات الاحتلال المتكررة.

و تابع مزهر حديثه قائلاً: "نحن اليوم نفتقد الشهيد بهاء أبو العطا وأمثال هذا الشهيد، والذين أعادوا رسم المعادلة من جديد بأن شعبنا الفلسطيني سيبقي متمسكا بالنضال والمقاومة".

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