حماس: رواتب موظفي الاونروا خط احمر لا يجوز المساس به

حذر الناطق باسم حركة حماس حازم وكالة غوث و تشغيل اللاجئين من المساس برواتب الموظفين لأنها خط أحمر لا يجوز المساس به ويجب على الأونروا أن تقوم بمسئولياتها.

و قال قاسم في تصريح له مساء الخميس: "إن ما تدفعه الأونروا أقل من الحق الفلسطيني الذي ضاع بسبب المنظومة الدولية التي جلبت المشروع الصهيوني إلى أرضنا وطردت أصحاب الأرض".

و وصف الناطق باسم حماس ما يجري بأنه يأتي ضمن سياق حالة استهداف متواصل بحق اللاجئين الفلسطينيين، و أن هذا الاستهداف بدأ مع إعلان إدارة ترامب قرارات ضد الوكالة.

و اعلنت وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الاونروا أنها مضطرة، لأن تؤجل جزئيا دفع رواتب 28 ألف موظف، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين لنقص التمويل".

وتقدم أونروا، خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، وتعاني من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة.