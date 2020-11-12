ترامب يواصل انتقاداته لعملية فرز الأصوات و يتحدث عن عصابة "خائنة"

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، توجيه انتقاداته لعملية فرز أصوات الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: "لماذا استغرقت عملية الفرز وقتا طويلا في ولاية كارولاينا الشمالية؟ هل يبحثون عن المزيد من بطاقات الاقتراع لترميم ذلك أيضا؟ الآن مع إعادة الفرز، سنفوز بجورجيا أيضا".

وأضاف: "لن تسمح ولاية بنسلفانيا وميشيغان لمراقبينا بدخول غرف الفرز. هذا الأمر غير شرعي!"

وفي تغريدة أخرى، قال: "حسنًا ، لقد رأيت ما يكفي. ماذا سيحدث لهؤلاء الرجال (أندرو ماكابي وجيمس كومي وعصابة البلطجة الخائنة)؟".

وكان مكابي مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل تقديم استقالته لترامب في أغسطس عام 2017، بينما أقال ترامب سلفه كومي في مايو من نفس العام.

و في تغريدة ثالثة، اشار ترامب إلى تقرير يقول إنه جرى "حذف 2.7 مليون صوت لصالح ترامب على الصعيد الوطني.. التقرير يكشف أن 221000 صوتا في بنسلفانيا تم تحويلها من ترامب إلى بايدن".

ويتحدث ترامب في هذه التغريدة عن برنامج التصويت "Dominion" الذي استخدم في عملية جمع وإحصاء أصوات الناخبين في بعض الولايات.

وقالت تقارير إعلامية إن البرنامج تسبب في تحويل الأصوات التي حصل عليها ترامب لصالح منافسه بايدن.

ونفت الشركة الأميركية المصنعة لهذا البرنامج هذه الادعاءات وقالت في وقت سابق إنه لا أساس لها من الصحة. كما وضع موقع تويتر علامة "تحذير" على تغريدة ترامب الأخيرة واعتبرها "ربما مضللة".