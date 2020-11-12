جمعية الصحة العالمية تعتمد مشروع قرار لصالح فلسطين

اعتمدت جمعية الصحة العالمية، اليوم الخميس، مشروع قرار لصالح فلسطين، تحت عنوان "الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل".

وصوت لصالح مشروع القرار 78 عضوًا، وعارضه 14 عضوًا، فيما امتنع 32 عن التصويت، وغابت 56 دولة عن التصويت، من أصل 180 دولة تمتلك حق التصويت.

وشاركت دولة فلسطين في اجتماعات الدورة المستأنفة الثالثة والسبعين لجمعية الصحة العالمية والتي بدأت أعمالها الاثنين وتستمر حتى 14 نوفمبر الجاري.

وترأس وفد فلسطين في الاجتماعات وزيرة الصحة د. مي الكيلة، والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية، سفير فلسطين لدى سويسرا إبراهيم خريشة وذلك عبر تقنيات الاتصال عن بعد.

وقالت وزيرة الصحة إن مشروع القرار يتلخص بأن يقدم الدعم إلى الخدمات الصحية الفلسطينية، بوسائل منها برنامج القدرات، ووضع خطط استراتيجية بشأن توظيف الاستثمارات في مجال توفير قدرات محددة للعلاج والتشخيص على الصعيد المحلي، موضحة أنه يتضمن أيضًا أن تُكفل المشتريات المستدامة من اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية التي خضعت لاختبار المنظمة المسبق للصلاحية لصالح فلسطين، امتثالًا للقانون الإنساني الدولي، ولقواعد المنظمة ومعاييرها.

وتابعت أن القرار يتضمن أن يزود السكان السوريون في الجولان السوري المحتل بالمساعدة التقنية المتصلة بالصحة، وأن يواصَل تقديم المساعدة التقنية اللازمة من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للشعب الفلسطيني، بمن فيهم الأسرى، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلًا عن الاحتياجات الصحية للمعوقين والجرحى.

ويتضمن كذلك تقديم الدعم لتطوير النظام الصحي في فلسطين، بما في ذلك شرقي القدس، عن طريق التركيز على تنمية الموارد البشرية من أجل إضفاء الطابع المحلي على عملية تقديم الخدمات الصحية، وتقليل عمليات إحالة المرضى إلى الخارج، والحد من التكاليف المترتبة على ذلك، وتعزيز تقديم خدمات الصحة النفسية، وصون نظام متين للرعاية الصحية الأولية، وضمان تأمين الموارد المالية والبشرية لتحقيق الأهداف المذكورة.

وأشادت وزيرة الصحة بالدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكدة أن غالبية دول العالم تقف إلى جانب الحق الفلسطيني.

وبحثت اللجنة الرئيسية "ب" بجمعية الصحة العالمية العديد من الموضوعات الهامة منها، الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، وتعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل.

وناقشت اللجنة مسائل الحوكمة، وإصلاح منظمة الصحة العالمية، وتقييم عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

واعتمدت الجمعية قراراً بالإجماع بأن يكون عام ٢٠٢١ عاماً دولياً للعاملين في مجال الصحة؛ وذلك اعترافاً بتفانيهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة كوفيد-19.

ودعا القرار إلى تعزيز تنفيذ ورصد وتمويل مدونة منظمة الصحة العالمية بشأن التوظيف الدولي للعاملين الصحيين، كما طلب من الأمانة العامة تحديث التوجيهات الاستراتيجية بشأن التمريض والقبالة وتقديمها إلى الجمعية العامة الرابعة والسبعين للنظر فيها.

وحثّ القرار جميع الدول ومؤسسات التمويل الدولية ومبادرات الصحة العالمية، على الاستثمار في جاهزية القوى العاملة الصحية والتعليم والتدريب لإدارة الوباء والحفاظ على الخدمات الصحية والاستعداد للتلقيح ضد "كوفيد-19".

يذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يختص بإنفاذ ما تقرره جمعية الصحة العالمية وسياساتها، وإسداء المشورة إليها، والعمل على تيسير عملها.

جدير بالذكر أن جمعية الصحة العالمية هي أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمية، وتجتمع الجمعية مرة كل عام وتحضرها وفود من جميع الدول الأعضاء التي تعمل على تحديد سياسات المنظمة وتتولى كذلك تعيين المدير العام ومراقبة السياسات المالية التي تنتهجها المنظمة.