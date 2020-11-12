مميزات جديدة في تحديث ببجي موبايل 1.1.0 مترو رويال 2020، من المميزات في تحديث لعبة ببجي موبايل إضافة الملكي والعديد من المميزات الأخرى، ولذلك يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية مميزات تحديث ببجي موبايل والذي عرف بالمترو الملكي، مميزات جديدة في تحديث ببجي موبايل 1.1.0 مترو رويال 2020 حيث حقق حاز إعجاب اللاعبين، حيث بات ممكنًا تحميله للاعبين على مستوى العالم، بإضافة منطقة ملاهي ومناطق فعاليات عديدة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة سكوب إلى سلاح تومي جن الشهير باللعبة.

مميزات جديدة في تحديث ببجي موبايل 1.1.0 المترو الملكي 2020

سلاح جديد لنوعية أسلحة shotgun

إمكانية إزاحة أي سلاح أو استخدامه كسلاح عادي

التطوير الملحوظ في الصور والرسومات والجرافيك والشخصيات في اللعبة

التطوير في الرسومات في المتجر

تحسين الجرافيك الخاص بالفيكتور في اللعبة

مميزات جديدة في تحديث ببجي موبايل 1.1.0 مترو رويال 2020

ونصل بكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية إلى نهاية مقالنا حول أخر تحديث للعبة ببجي موبايل، مميزات جديدة في تحديث ببجي موبايل 1.1.0 مترو رويال 2020 حيث يقدم لكم الموقع التحديثات الجديدة للعبة ببجي أولا بأول مرفق بالرابط المباشر للتحميل.مميزات جديدة في تحديث ببجي موبايل 1.1.0 المترو الملكي 2020

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