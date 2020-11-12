الداخلية بغزة تقرر تشديد اجراءات الوقاية لمنع تفشي وباء كورونا

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن اجراءات وقائية جديدة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

و اكد الناطق باسم الوزارة، اياد البزم في تصريح له مساء اليوم الخميس، أن وزارته قررت اغلاق كافة المنشآت والمرافق والمحال التجارية بدءاً من الساعة 5:00 مساء يومياً، اعتباراً من يوم الأحد 15 نوفمبر وحتى إشعار آخر.

كما تقرر منع التجمعات بما يزيد عن 15 شخصاً، ويشمل ذلك بيوت العزاء والأفراح.

و لفت البزم الى أن وزارته قررت التشديد في منع التجمع والاكتظاظ داخل الأسواق، كما سيستمر العمل بقرار حظر التجوال المسائي بدءاً من الساعة 8:00 مساء.

و قال إن الشرطة ستكثف متابعة ارتداء الكمامة من قبل جميع المواطنين، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ويشمل ذلك عامة المواطنين ومقدمي الخدمات في القطاعات كافة.

و أكد الناطق باسم الداخلية أن الشرطة ستتابع تنفيذ كافة الإجراءات المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

و أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الخميس 12-11-2020 عن وفاة مواطنًا (59 عامًا) وتسجيل 311 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة أنها أجرت 2637 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت حالة وفاة واحدة و311 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن مواطن (59 عام) توفي في مستشفى غزة الأوروبي وهو من سكان مدينة غزة.

كما سجلت الصحة تعافي 282 حالة جديدة من مصابي كورونا.