"اسرائيل" تعلن أنها ستحصل على لقاح "فايزر" خلال شهرين

أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن "إسرائيل" ستحصل على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال شهرين،.

و أشار نتنياهو الى انه توصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع المدير العام لشركة "فايزر" الأميركية، ألبيرت بورلا.

وقال نتنياهو إنه تمت "إزالة العراقيل التي حالت دون التوصل إلى اتفاق مع شركة فايزر".

وأضاف "سنتلقى اللقاحات مثل الدول الرائدة في العالم"، وأضاف أن "يبدأ ذلك (تسليم اللقاحات) في كانون الثاني/ يناير، ومع الوقت سوف يتزايد من شهر لآخر. ونحن نعمل، لجلب لقاحات من مصادر أخرى أيضًا. كلما زادت اللقاحات التي نحصل عليها، كان ذلك أفضل".

كان نتنياهو دعا إلى اجتماع عاجل في وقت لاحق مساء اليوم، الخميس، بمشاركة فريق صغير من الوزراء الأعضاء في المجلس الحكومي المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، للدفع بإمكانية فرض حظر تجول ليلي.

وجاءت الإعلان عن المناقشات المسائية التي يعقدها نتنياهو بمشاركة مستشار مجلس الأمن القومي والوزراء المعنيين، بُعيد تشكيك مٌنسق مكافحة كورونا المنهية ولايته، بروفيسور روني غمزو، في فعالية حظر التجول الليلي في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح غمزو في إحاطة صحافية هي الأخيرة له في منصبه منسقا لمكافحة كورونا في الحكومة الإسرائيلية، على ضوء انتهاء ولايته، أن فرض حظر التجول الليلي سيكون له تأثيرًا محدودا على نسبة الإصابات ومؤشر العدوى ووتيرة انتشار الجائحة.