مقبرة الخواجات التاريخية في جدة- مقبرة النصارى التاريخية في جدة -تفاصيل كاملة

مقبرة الخواجات أو ما تعرف به مقبرة "النصارى"، حيث يرفق لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري المعلومات الكاملة عن مقبرة الخواجات أو النصارى التي وقعت فيها حادثة التفجير اليوم في بمدينة جدة، حيث نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وسنرفق لكم التفاصيل الكاملة عن مقبرة الخواجات في جدة

تفاصيل مقبرة الخواجات

سكنت جالية مسيحية أصلها من اليونان مدينة جدة في العصر المملوكي، حيث كان يفرض عليهم ارتداء لباس وزي معيّن يميزهم عن المسلمين، لمنعهم الاقتراب من مدينة مكة لأسباب دينية، ولكن مع قدوم العثمانيين للمملكة العربية السعودية، اختلف الوضع، وباتوا يستطيعون دفن موتاهم في جدة، داخل هذه المقبرة.

تاريخ مقبرة الخواجات "النصارى"

كما يعود تاريخ المقبرة إلى عام 1520 ميلادي، وبعهد الدولة العثمانية دفن داخلها جنود برتغاليين كانوا يحاصرون مدينة جدة، كما دفن جثث لبعض الجنود البريطانيين أثناء الحرب العالمية الثانية.

وتقول المصادر إن "البرتغاليين القتلى دفنوا في المقبرة بسبب صعوبات في نقل الجثث إلى أيبيريا عن طريق البحر"، مشيراً إلى أنّ "جدة كانت هدفاً للبرتغاليين لأنها كانت مركزاً تجارياً مهماً في العالم الإسلامي".

من المسؤول عن مقبرة الخواجات النصارى

كما تشرف قنصليات الدول الغربية مسؤولية الإشراف على المقبرة، لكن أي دفن يتطلب إذناً من أمانة جدة.

ووقع حادث أمني في "مقبرة الخواجات" في مدينة جدة، اليوم حيث ذكرت إمارة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم التحقيق بحادثة اعتداء وقعت أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة، نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وقالت مصادر إعلامية أن انفجار أدى لوقوع إصابات بين عدد من الأجانب، في حين أفيد عن أن الأمن ضرب طوقا أمنيا حول المقبرة.

الجدير بالذكر أن "مقبرة الخواجات" يعود عمرها إلى نحو 5 قرون، حيث يدفن فيها عدد من الجنسيات، كما تحتوي قبورا لجنود من الجنسيات الأجنبية.

ولاحقا، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته الكاملة عن حادثة التفجير في مقبرة الخواجات في جدة.