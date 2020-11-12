داعش يعلن عن مسؤوليته في حادثة تفجير جدة

أعلن تنظيم الدولة "داعش"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف أمس فعالية في مقبرة بجدة.

ووقع حادث أمني في "مقبرة الخواجات" في مدينة جدة، أمس الأربعاء حيث ذكرت إمارة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم التحقيق بحادثة اعتداء وقعت أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة، نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وقالت مصادر إعلامية أن انفجار أدى لوقوع إصابات بين عدد من الأجانب، في حين أفيد عن أن الأمن ضرب طوقا أمنيا حول المقبرة.

يشار إلى أن "مقبرة الخواجات" يعود عمرها إلى نحو 5 قرون، حيث يدفن فيها عدد من الجنسيات، كما تحتوي قبورا لجنود من الجنسيات الأجنبية.