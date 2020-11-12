تعرف على ميزة جديدة لتطبيق واتساب

ذكر موقع "engadget" التقني، أن شركة فيسبوك قررت إضافة خاصية جديدة لتطبيق واتساب للتراسل الفوري.

وأوضح الموقع، أن تطبيق التراسل الفوري سيمكّن مستخدميه من شراء السلع المعروضة عبر المحادثة مباشرة.

وحول الميزة الجديدة، أشار إلى أن الواتساب سيتمكن مستخدموه من مشاهدة رمز واجهة المتجر بجوار اسم النشاط التجاري للشركات مباشرة، ما يسهل عليهم اكتشاف الكتالوج ومشاهدة السلع أو الخدمات المعروضة.

ويأتي الزر الجديد في تطبيق الواتساب لتقديم مزيد من التسهيلات عبر ميزة كتالوجات ”catalogs“، تتيح للشركات عرض منتجاتها وخدماتها للمستخدمين، وهذا بدوره يمكن أن يساعد بزيادة المبيعات، وفق الموقع المذكور.

وبمجرد النقر فوق الزر، يعرض الكتالوج والدردشة مع الشركة إذا ما لفت انتباهك أي شيء.







