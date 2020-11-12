ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر

تعرف على ميزة جديدة لتطبيق واتساب

  • فلسطين اليوم - متوعات
  • 18:17 - 12 نوفمبر 2020
واتس اب واتس اب
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

ذكر موقع "engadget" التقني، أن شركة فيسبوك قررت إضافة خاصية جديدة لتطبيق واتساب للتراسل الفوري.

وأوضح الموقع، أن تطبيق التراسل الفوري سيمكّن مستخدميه من شراء السلع المعروضة عبر المحادثة مباشرة.

وحول الميزة الجديدة، أشار إلى أن الواتساب سيتمكن مستخدموه من مشاهدة رمز واجهة المتجر بجوار اسم النشاط التجاري للشركات مباشرة، ما يسهل عليهم اكتشاف الكتالوج ومشاهدة السلع أو الخدمات المعروضة.

ويأتي الزر الجديد في تطبيق الواتساب لتقديم مزيد من التسهيلات عبر ميزة كتالوجات ”catalogs“، تتيح للشركات عرض منتجاتها وخدماتها للمستخدمين، وهذا بدوره يمكن أن يساعد بزيادة المبيعات، وفق الموقع المذكور.

وبمجرد  النقر فوق الزر، يعرض الكتالوج والدردشة مع الشركة إذا ما لفت انتباهك أي شيء.

EmoYYteXIAI0Af5
EmoYY0wXcAI_Puo
EmoYT_KW4AAlI5u
 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات