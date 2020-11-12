مخترع لقاح كورونا الجديد يكشف موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

كشف العالم الألماني أوغور شاهين، اليوم الخميس، عن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها، بعد التوصل إلى انتاج مضاد لفيروس كورونا المستجد.

العالم الخمسيني من أصول تركية، توق أن تعود الحياة إلى طبيعتها في منتصف العام المقبل في بريطانيا وأوروبا الولايات المتحدة.

واكتشف شاهين وزوجته، لقاح مضاد جديد لعدوى (كوفيد 19)، وهو في مراحله النهائية حيثُ أكدت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، أن اللقاح كان "إيجابيًا" في المرحلة الثالثة السريرية ونسبه فعّاليته 90 %.

وأعلنت عنه شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية مؤخرا، فيما منح اللقاح العالم أملا في نهاية محنة الوباء.

كما وتوقع العالم في الكيمياء الحيوية، أن يبدأ توزيع اللقاح في بريطانيا منتصف ديسمبر. وفق موقع سكاي نيوز.

وحول اعتماد تراخيص اللقاح، قال شاهين: إن "الأمر يعتمد منح السلطات للقاح، لذلك فإن أقرب موعد لن يكون قبل منتصف الشهر المقبل".

وأضاف المخترع، أنه "في انتظار إتمام اختبارات السلامة والموافقات الحكومية"، محذرًا من موجة تفشي ثانية قاسية للفيروس في فصل الشتاء.

وقال إنه سيتناول اللقاح في اليوم الأول الذي يسمح له بذلك

ودرس شاهين في ألمانيا ونال على درجة الدكتوراه في مجال الأدوية بجامعة سارلاند عام 1993.

عالميًا، وفي أحدث إحصائية عن فيروس كورونا، فقد تجاوزت اعداد الإصابات أكثر من 50 مليون، فيما بلغت اعداد الوفيات مليون 29 ألف حالة وفاة.