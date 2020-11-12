القائد النخالة يعزي عائلة الشهيد الأسير كمال أبو وعر

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بعائلة الشهيد الأسير كمال أبو وعر الذي استشهد في سجون الاحتلال بسبب الاهمال الطبي بعد إصابته بمرض السرطان ولم يتلقَّ العلاج والرعاية اللازمة داخل السجون.

و عبر القائد النخالة عن بالغ العزاء والمواساة للعائلة الصابرة مشيداً ببطولات الشهيد وصموده.

وشدد القائد النخالة على ضرورة العمل على تحرير الأسرى المرضى وكبار السن والأسرى القدامى، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف هو مسؤولية وأولوية وطنية عليا.

من جهتها عبرت عائلة الشهيد الأسير كمال أبو وعر عن شكرها وتقديرها للقائد النخالة ولحركة الجهاد الاسلامي.