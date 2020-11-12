سرايا القدس تنظم مسير عسكري تخليدًا لروح الشهيد أبو العطا

نظمت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ظهر اليوم الخميس، مسير عسكري بمناسبة الذكرى السنوية الاولى على استشهاد قائد المنطقة الشمالية في السرايا الشهيد بهاء أبو العطا.

وشارك مجاهدو السرايا في المسير العسكري الذي اتجه إلى منزل الشهيد ابو العطا في حي الشجاعية، تأكيدًا على الاستمرار للمسيرة الجهادية الذي انطلق منها الشهيد في محاربة الاحتلال.

وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد نظمت يوم الثلاثاء حفلا تكريميا في حي الشجاعية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على رحيل الشهيد القائد بهاء أبو العطا، والثامنة عشر لاستشهاد إياد صوالحة وتخللها خطاب للأمين العام القائد زياد النخالة.

ففي صباح يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كانت فلسطين على موعد مع اغتيال بهاء أبو العطا واستشهاده هو وزوجته بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بصاروخ.

وعلى الفور، ردت سرايا القدس بقصف المغتصبات الإسرائيلية بمئات الصواريخ، اعترف حينها العدو بأن الصواريخ شلت الحركة في ثلثي فلسطين المحتلة.























