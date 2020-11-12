الصحة الايرانية: وفاة 457 شخص وإصابة 11 ألفا و517 بكورونا خلال 24 ساعة

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية اليوم، سيما سادات لاري تسجيل 457 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وهذا الارتفاع بعدد الوفيات أدى إلى ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في إيران، لغاية ظهر اليوم الخميس الى 40 الفا و121 شخصا،

وأوضحت لاري بتسجيل 11 ألفا و517 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران، الى 726 الفا و585 شخصا.

وأشارت الى أن ثلاثة آلاف و149 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

كما أوضحت لاري بأن 5 ملايين و384 الفا و988 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء ايران.

وختمت لاري بقولها: "ان عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 541 الفا و566 شخصا لغاية الآن، لافتة الى أن 5614 من المصابين بكوفيد-19 في إيران في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة".