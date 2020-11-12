توقيف وإتلاف.. طالع أنشطة وزارة الاقتصاد بغزة اليوم

أعلنت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الخميس، عن أنشطتها اليومية في متابعة حركة الاسواق محافظات قطاع غزة.

وأكدت الوزارة، أنها حررت 15 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و20 محضرًا إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأشارت إلى أنها ضبط واتلفت كميات من الأجبان وعلب الفول وتوابل ومواد غذائية بسبب ظهور علامات فساد عليها.

وأوضحت أن الإدارة العامة للصناعة التابعة للوزارة نظمت جولات على مصانع تصنيع اسطوانات الغاز في محافظة غزة.

كما ونظمت طواقم حماية المستهلك 135 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، ونفذت 14 جولة ميدانية لمنشآت تجارية.

وشدّدت على أن الجولات ركزت على المطاعم والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.