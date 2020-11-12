تشكيلة المنتخب الجزائري أمام نظيره زيمبابوي الخميس 12-11-2020

إليك تشكيلة المنتخب الجزائري أمام نظيره زيمبابوي ، حيثُ سيلعب المنتخبان اليوم الخميس 12-11-2020 ، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم افريقيا ، وفي هذه المقالة أيضا لقد وضعنا لكم أبرز تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر وزيمبابوي وستكون اللعبة قوية إذ سيركز محاربي الصحراء في قوة أدائهم للوصول إلى مباريات النهائيات.

مدرب منتخب الجزائر بلماضي أعلن استعداد لاعبيه لخوض المواجهة المنتظرة مساء اليوم، وفي هذه المقالة الرائعة سنتعرف سويًا على تشكيلة منتخب الجزائر القوية ، حيث سيلعب المنتخب بشراسة للوصول للقب كأس الأمم الافريقية.

وأكد الرياضيين أن منتخب الجزائر في مواجهته المنتظرة أمام زيمبابوي سيدخل بكل ثقة وقوة بعد سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها محاربي الصحراء في مبارياتهم الرسمية والودية.

وأوضحوا أن منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي نجحوا بتقديم 6 مباريات دون الهزيمة، فيما ابهر لاعبي المنتخب محاربي الصحراء مشجعيه باداءهم المميزة والقوي في الملعب الكروي، بالرغم من الانتصار الصعب للغاية الذي حققه في الجولة الماضية.

وسيلعب المنتخبان على ملعب 5 جويلية ، وكان منتخب الجزائر قد حقق الفوز على منتخب بوتسوانا بهدف دون مقابل.

كما وحقق محاربي الصحراء فوزًا قويًا على منتخب زامبيا في الجولة الأولي، وبذلك حصل المنتخب الجزائري على العلامة الكاملة ليبلغ عدد نقاطه 6 نقاط.

وحرص موقع فلسطين اليوم على توفير تشكيلة منتخب الجزائر ضد زيمبابوي وعن موعد انطلاق المباراة إضافة إلى تردد القنوات على الأقمار الصناعية وذلك لمشاهدة اللعبة بجودة عالية وبدون تقطيع.

موعد مباراة منتخب الجزائر وزيمبابوي :

وعند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة التاسعة مساءً في توقيت السودان ومصر وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وقطر والأردن على قناة بي إن سبورت القطري bein sports hd 2020 .

وستعرض قناة بي أن سبورت القطرية مباراة الجزائر وزيمبابوي بجودة عالية أو ما تعرف بتقنية hd دون تقطيع أو تشفير.

وفي هذه المقالة الرائعة لقد وفرنا لحضراتكم تردد قناة بي أن سبورت القطرية على الأقمار الصناعية للاستماع في مشاهدة المباراة الحاسمة والقوية.

إليك تشكيلة الجزائر ضد زيمبابوي اليوم الخميس 12-11-2020 :

في حراسة المرمى: رايس مبولحي

في خط الدفاع: مهدي تاهرات، رامي بن سبعيني، رضا حليمية، عيسى ماندي.

في خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر.

أمام الهجوم: سفيان فيغولي، سعيد بن رحمة، رياض محرز

في قلب الهجوم: بغداد بونجاح

تردد قناة بي إن سبورت القطرية bein sports hd 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي: النايل سات.

– التردد: 11055.

– معدل الاستقطاب: 27500.

– معدل الترميز: أفقي.