إليك موعد مباراة منتخب المغرب مع منتخب جمهورية افريقيا الوسطى

موعد مباراة منتخب المغرب مع منتخب جمهورية افريقيا الوسطى ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2020 ، حيث تزايدت بحث المواطنين ومتابعي مباريات الكأس على موقع الانترنت عن خاصة جوجل فيما قال خبراء رياضيين عن أن اللعبة ستشهد أجواء حماسية عالية وقوية لضمان الانتصار والانتقال إلى الجولة المقبلة.

وفي هذه المقالة قمنا بتوفير موعد مباراة منتخب المغرب وجمهورية افريقيا الوسطى حيثُ يتنافسا للوصول إلى النهائيات ، يشار إلى أن منتخب أسود الأطلس قد نجحوا بالانتصار في المواجهة الماضية وهو الأخيرة لهم قبل التوقف الطويل علي حساب منتخب بوروندي.

موقع فلسطين اليوم يحرص على توفير ترددات القنوات الرياضية التي ستبث مباراة منتخب المغرب ونظيره جمهورية افريقيا الوسطى ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، كما سيلعبان يوم غد الجمعة الموافق 13-11-2020.

موعد مباراة منتخب المغرب مع منتخب جمهورية افريقيا الوسطى :

وسيستضيف ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء في المغرب مباراة منتخب المغرب وجمهورية افريقيا الوسطى وذلك في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، وتمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الجمعة.

وفيما يتعلق بتردد القنوات الناقلة للمباراة حيث ستنقل قناة بي إن سبورت 8 المباراة ضمن التصفيات المؤهلة إلي كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون العام المقبل بشكل حصري ومجاني وبدون تشفير.

وسيعلق على مباراة منتخب المغرب وجمهورية افريقيا الوسطى المعلق جواد بده.

ويمتلك منتخب المغرب اربع نقاط فقط في المركز الثاني ، وذلك بعد أن نجح مباراته في اللقاء بالتعادل أمام منتخب موريتانيا .

وبعدها حقق منتخب المغرب فوزًا منتخب بوروندي.

ويحتل افريقيا الوسطى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من إنتصار وحيد تحقق علي حساب منتخب بوروندي.

تردد قناة بي إن سبورت 8 الرياضية الناقلة لمباراة منتخب المغرب وجمهورية افريقيا الوسطى :

تردد قناة بي إن سبورت 8 الرياضية على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12476

الجودة : hd

fecL/sr : 27500- 3/2

تردد قناة بي إن سبورت 8 الرياضية على القمر الصناعي سهيل سات :

القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11585

الجودة : hd

fecL/sr : 27500- 3/2