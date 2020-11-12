منزل عائلة أبوعيشة شاهد على عدوان الاحتلال في مايو 2019

منذ ما يزيد على عام ونصف تشرق الشمس كل صباح، على اطلال منزل عائلة ابو عيشة غرب مخيم النصيرات، الذي دمره الاحتلال الاسرائيلي خلال جولة التصعيد على غزة في مايو 2019.

مراسل فلسطين اليوم زار منزل العائلة المدمر اليوم الخميس، والتقى بصاحب المنزل الحاج أبو محمد أبو عيشة.

وقال الحاج أبو محمد لمراسل فلسطين اليوم حيث ظهرت عليه علامات التعب والمشقة وكبر السن :"نعاني منذ عام ونصف من التشرد والتنقل من منزل إلى آخر من خلال السكن في الايجار، وهذا الوضع صعب خاصة في ظل عدد الاسرة الكبير الذي يبلغ 10 أفراد.

وأضاف أبو محمد :"نحن لا نريد شيء فقط نريد أن يعيدوا بناء منزلنا لنعيش بكرامة مثلنا مثل بقية الناس".

وطالب الجهات المانحة بالإسراع في تنفيذ أعمال بناء البيوت المدمرة خلال جولة التصعيد في مايو2019.

كما نوه أبو محمد إلى أن وزارة الاشغال أوقفت الايجارات لمتضرري عدوان مايو 2019 منذ شهر يناير 2020، مضيفاً أن أسرته الأن تدفع الايجارات من جيبها الخاص وسط ظروف معيشية صعبة.

أما أحمد أحد أبناء الحاج أبو محمد فقال لمراسلنا: "نطالب الحكومة الفلسطينية ووزارة الاشغال والرئيس محمود عباس بالوقوف إلى جانب أصحاب البيوت المدمرة من قبل الاحتلال لأننا قدمنا أغلى ما نملك من أجل فلسطين".

وأضاف بقوله:" منذ استهداف منزل العائلة ونحن نعاني من تجاهل كافة الجهات سواء الحكومية أو الفصائل الفلسطينية، ولم نتلقى أي دعم مالي دفع وزارة الاشغال لإيجار 6 أشهر وبعد ذلك انقطعت الايجارات منذ بداية العام الحالي 2020.

وختم أحمد بقوله:" نحن نفهم ما قيمة أن نقدم من أجل الوطن وهذه هي الضريبة، ولكن نطالب بزيادة الدعم والاسناد للعائلات التي دمرت بيوتها في تصعيد مايو 2019.