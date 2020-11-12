هل سنشهد تحسنًا على الاقتصاد العالمي ؟

توقع خبير روسي، اليوم الخميس، تعافي الاقتصاد العالمي في عام 2021 من تداعيات فيروس كورونا الكارثية.

المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل ديمترييف، قال: "نحن نعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، إنتاج النفط يعتمد على الاقتصاد العالمي، نريد نهاية النزاعات التجارية ووباء فيروس كورونا، نحن مهتمون بإنتاج لقاحات مختلفة".

وفي مقابلة له مع شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية، أضاف "سيشهد العالم العام المقبل طفرة في التعافي الاقتصادي".

وأشار ديمترييف، إلى أن وجود تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي بسبب النزاعات التجارية بين دول العالم، مثلا بين الولايات المتحدة والصين.

وسيتراجع الاقتصاد العالمي في 2020 بنسبة 5%، على أن ينمو في 2021 بنسبة 5.4%، ووفق توقعات صندوق النقد الدولي.