صحيفة اسرائيلية: تعاون وشيك بين الاحتلال والإمارات والبحرين ضد حزب الله

كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية اليوم الخميس عن وجود تعاون مشترك ووشيك بين كل من إسرائيل والإمارات والبحرين، وذلك لمواجهة تنظيم “حزب الله” اللبناني.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل ستتعاون مع الإمارات والبحرين، حتى تقوم جميع دول العالم بتعريف حزب الله على أنه “منظمة إرهابية” على حد وصف الصحيفة، والعمل ضده.

ونقلت الصحيفة عن "يهوشع زرقا" نائب مدير عام وزارة التعاون الاستراتيجي لدى وزارة الخارجية الاسرائيلية قوله “سيكون التعاون بين إسرائيل ودول الخليج ضد حزب الله، وفي عواصم العالم، وفي المؤسسات الدولية.

وأضاف زرقا: “أن المساس بحزب الله يعني المساس بإيران، ولن نسمح لهذه المنظمة بجمع الأموال من دول العالم”،

وأشار إلى أن إسرائيل ستركز نشاطاتها القادمة ضد حزب الله في دول الاتحاد الأوروبي، وداخل الأمم المتحدة.

جدير ذكره أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان حذر أمس الأربعاء من أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي في الأشهر المتبقية لولاية ترامب، وطالب محور المقاومة بأن يكون “بجهوزية عالية” خلال هذه الفترة.

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