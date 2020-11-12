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مدير "سي أي إي" ينبه من أفعال "ترامب المقهور" خلال الأيام المقبلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:29 - 12 نوفمبر 2020
الرئيس الامريكي دونالد ترامب الرئيس الامريكي دونالد ترامب
تقارير
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نبه رئيس وكالة الاستخبارات الامريكية الأسبق، جون برينان، اليوم الخميس، من أنه قلق للغاية من إقدام دونالد ترامب الذي وصفه بـ"الغاضب والمقهور" على أفعال غير منطقية حتى تاريخ 20 يناير المقبل.

واعتقد برينان، أن ترامب ليس بإمكانه التمسك بقوته لأن سلطاته ستنتهي قريبًا، موضحًا أن ما يمكن أن يفعله في الأيام الـ70 المقبلة يثير قلقي الآن أكثر من فترة رئاسته، وفق شبكة (سي أن أن) الامريكية.

وأشار إلى أن ترامب وضع أشخاص في مراتب عليا بوزارة الدفاع، وهم غير مؤهلين وبدون خبرة.

والاثنين، أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزير الدفاع مارك إسبر، وبات  كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية متفوقًا على ترامب بملايين الأصوات، كما يستعد الفائز لتولي مهام منصبه في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

 

 

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