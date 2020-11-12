تأهب الجيش الإسرائيلي... هل يكون خطوة ضد إيران بالدقيقة الاخيرة؟

قال أمير بوحبوط المحلل العسكري في موقع واللا اليوم الخميس، بأن "قيادة الجيش الإسرائيلي تتأهب بسبب زيارة وزير الخارجة الامريكي ميك بومبيو لإسرائيل"،

وأضاف بوخبوط في هذا السياق أن التأهب " يبدو كمحاولة لإدخال خطوة في الدقيقة التسعين ضد إيران من أجل تقييد إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وألا يتمكن من تنفيذ خطوات براغماتية مقابل نظام القائد الخامينئي.

ونوه بوخبوط إلى أنه وحسب مصادر في هيئة الأركان العامة، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قلق جدا من إدارة بايدن.

وأضاف قائلاً "الجيش الإسرائيلي سيجري تقييما للوضع إزاء التغييرات السياسية والأمنية في إدارة بايدن"، وأن "الحكومة الإسرائيلية لم تتقدم بعد باتجاه صفقة الأسلحة العملاقة للجيش الإسرائيلي".

وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قد كتب في حسابه على "تويتر"، أمس، أنه سيبحث خلال جولته لدولة الاحتلال الاسرائيلي "مواضيع هامة ومتنوعة، بينها سلوك إيران بالمنطقة، الفرص الجديدة بعد توقيع اتفاق أبراهام للتطبيع مع الامارات والبحرين ".

ومن جانبه استبعد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن تشن إدارة ترامب هجوما عسكريا ضد إيران أو غيرها خلال الشهرين المتبقيين في حكم ترامب.

جدير ذكره أن بومبيو سيزور كلا من فرنسا وتركيا وجورجيا قبل وصوله إلى إسرائيل، التي سيتوجه منها إلى قطر والإمارات والسعودية، وستشمل لقاءاته ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني،

ويشار إلى أن بومبيو سيتوجه إلى إسرائيل يلتقي مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل

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