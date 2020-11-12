الصحة العالمية تدعو لتوخي الحذر من تفشي "كورونا" مع بقاء حالة التأهب

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من توخي الحذر حيال انشار فيروس كورونا، في ظل حديث الدول عن انتشار موجة ثانية للوباء مع اقتراب فصل الشتاء.

المدير العام للصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال إن "فيروس كورونا لم يسأم منا بعد، مشدّدًا على ضرورة أن تظل الحكومات في حالة تأهب .

وتابع في حديثه، في منتدى السلام في باريس، إن "عامة الناس يمكن أن تكون سئمت من فيروس كورونا الجديد"، لكنه لم "يسأم منا".

وأشار غيبريسون، إلى أن الدول الأوروبية تكافح من أجل التصدي للفيروس، ولكن يبدو أنه لم يطرأ عليه تغير كبير، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهته لم تتغير كذلك.

عالميًا، وفي أحدث إحصائية عن فيروس كورونا، فقد تجاوزت اعداد الإصابات أكثر من 50 مليون، فيما بلغت اعداد الوفيات مليون 29 ألف حالة وفاة.