صحة غزة تنشر مشاهد قاسية لمصابين بفيروس كورونا داخل العناية

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مشاهد قاسية لمصابين بفيروس كورونا داخل العناية المكثفة في اطار دفع المواطنين المستهترين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية.

وظهر في مقطع الفيديو صور لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا ويجلسون في العناية المكثفة على الاجهزة الكهربائية، وأكدت الصحة في تعليقها على الفيديو بأن المصابين هم شباب في مقتبل العمر لم يعانوا مسبقًا من أي أمراض مزمنة.

وشهود في الفيديو عدد من الطواقم الطبية وهي تحاول قدر الامكان ان تنقذ حياة المصابين بالفيروس، ففي بعض المقاطع المصورة تتمكن الطواقم الطبية من انقاذ المصابين وفي مقاطع اخرى يكون القدر اقرب اليهم.