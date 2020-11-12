مزارعون يطالبون بحمايتهم بتصدير مزروعاتهم ووقف الاستيراد من الخارج

اعتصم العشرات من المزارعين في قطاع غزة اليوم الخميس 12/11/2020، أمام مقر وزارة الزراعة، للمطالبة بحمايتهم وفتح التصدير لمنتجاتهم الزراعية ومراعاة مصلحة المزارع والتاجر والمواطن.

ودعا المزارعون مجلس الوزراء للالتفات لقضية المزارعون الذين باتوا يعيشون حالة اقتصادية صعبة بسبب تراكم الديون الناتجة عن خسارتهم من الزراعة.

أحد المزارعين الذي يزرع البطاطا والبندورة، أوضح في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن المزارعين باتوا يخسرون من وراء زراعة هذه المزروعات، متهماً الوزارة بإهمال المزارعين وعدم الاهتمام بحمايتهم من الخسارة.

وذكر المزارع، أن المزارعين باتوا يخسرون بسبب إجراءات الوزارة بحقهم بتدفيعهم ضرائب عدة، ووقف استيراد ما يمكن توفيره في السوق المحلي أو تصدير مزروعاتهم للخارج لتحقيق استفادة للمزارعين كذلك.

واشتكى المزارع من أن وزارة الزراعة تقوم بإدخال المزروعات من مصر وإسرائيل في حين تتكدس بضائع المزارعين الفلسطينيين مما يسبب لهم خسارة كبيرة تتطلب علاجها بشكل سريع.

وكانت وزارة الزراعة أكدت في وقت سابق عبر الناطق باسمها أدهم البسيوني، أن عملية تسويق المنتجات الزراعية من وإلى قطاع غزة تتم وفق سياسة تسويقية متزنة هدفها أولًا دعم المنتج المحلي بما يضمن توفير كافة المنتجات في أسواق القطاع من الانتاج المحلي بما يكفي حاجة السكان ويحقق هامش من الفائدة للمزارع وفي حال وجود فائض يفتح باب التصدير للتسويق في المحافظات الشمالية أو الخارج اذا سمح الاحتلال".

وأوضح أنه في حال وجود ندرة في المنتجات داخل الأسواق المحلية يتم ايقاف التسويق والتصدير خارجًا حتى يتسنى للكميات المعروضة داخل الاسواق المحلية بالزيادة والاستقرار وبما يتلاءم مع القدرة الشرائية لمواطن".









