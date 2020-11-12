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الرئيس الايراني: عهد الضغوط الكبرى في طريقها إلى الزوال

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 12:34 - 12 نوفمبر 2020
روحاني روحاني
تقارير
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أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني أن كل المؤشرات القادمة من أمريكا وأوروبا والعالم أجمع تدلل على أن عهد الضغوطات القصوى في طريقها إلى الزوال.

وأوضح أن هذه النتائج الطيبة لم تكن لتتحقق لولا المقاومة التي بذلها الشعب الايراني.

جاءت تصريحات روحاني خلال مراسم افتتاح عدد كبير من المشاريع التربوية والتعليمية والصحية في مختلف انحاء الجمهورية الايرانية.

ودشنت الجمهورية اليوم الخميس ألف و550 مشروعًا وطنيا لوزارات التربية والتعليم في مختلف أنحاء الجمهورية، وثلاثة مشاريع خاصة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في محافظات كرمان وقم ومشهد.

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