معروف: ارتفاع اصابات كورونا يشكل مرحلة خطيرة وتحدي كبير للجميع

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، أن زيادة تسجيل عدد الإصابات بفيروس كورونا في القطاع يشكل مرحلة خطيرة جدًا تزامناً مع الاستعداد لفصل الشتاء"

وأوضح معروف في تصريح لاذاعة صوت القدس اليوم الخميس، أن وزارة الصحة أمام تحدي كبير مع وجود حالات خطيرة داخل العناية المكثفة لم تكن تعاني مسبقًا من أي أمراض مزمنة.

وأشار إلى أن الحكومة لن تتردد في التراجع عن أي قرار يؤثر سلباً على حياة الأهالي فيما يتعلق بتفشي الفيروس، مؤكدًا أن خيار الإغلاق الشامل مُكلف للمواطن وللحكومة ونتمنى أن لا نصل لهذا الخيار, أو العودة للإجراءات المشددة.

يُشار إلى أن وزارة الصحة في القطاع سجلت اليوم الخميس حالة وفاة و311 اصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ تفشي الفيروس في شهر مارس 2020.

وقال معروف: "هناك 23 مربعًا سكنيًا مصنفًا ضمن المناطق الحمراء في قطاع غزة, ويتم التعامل معها بشكل حثيث وسط مساعٍ من وزارة الصحة للسيطرة على بؤر انتشار العدوى.

وأضاف: "إن التحذيرات المتواصلة كانت منذ بداية جائحة كورونا, وازدادت مع ازدياد الإصابات داخل المجتمع, مؤكدًا أن وعي المواطن والتزامه بكل إجراءات الوقاية والسلامة يشكل العامل الفارق والضمان الأكيد لإنجاح كل الجهود الحكومية.

وناشد معروف المواطن للالتزام بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي والمحافظة على التعقيم فهي تشكل علامة فارقة في إنجاح ما هو مطلوب من المواطن.

وحول تسجيل المخالفات للمخالفين بالإجراءات الوقائية والسلامة قال معروف: "يومياً يتم اتخاذ إجراء مخالفات بحق الأشخاص والمؤسسات التي لا تلتزم بإجراءات السلامة والوقاية بما فيها المؤسسات الحكومية".

وشدد على أن التزام المواطن بإجراءات السلامة والوقاية هو العامل الأساس لإنجاح كل الجهود الحكومية لتقليل محاولة انتشار العدوى، لافتًا إلى أن المواطن قرأ إجراءات التخفيف بشكل خاطئ، وهي جاءت بشكل اضطراري لتسيير الحياة اليومية للأهالي.

وحول طبيعة تسجيل الاصابات قال معروف: "إن أكثر من 60% من حالات الإصابات من المخالطين, نتيجة السلوكيات الخاطئة داخل المجتمع".