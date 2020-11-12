18% من أسرى قطاع غزة يعانون أمراضًا مزمنة منها "السرطان"

حذر رئيس لجنة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة حسن قنيطة من استمرار سياسة الاستهتار الطبي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت قبل أيام لاستشهاد الأسير كمال أبو وعر.

وأكد قنيطة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن 18% من أسرى قطاع غزة عددهم 255 أسيراً داخل السجون الإسرائيلي يعانون من أمراض مزمنة (كالسرطان والقلب والكلى والسكر والضغط والغضروف وأمراض أخرى).

وأوضح أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمبادئ الصحية، كحق الرعاية الصحية، والحماية من الأمراض المعدية والخطيرة، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة والرعاية، وعدم التمييز.

عدد اسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال

وقال قنيطة: "إن الأسرى يعانون من عدم اجراء الفحوصات المخبرية الدورية والقيام بصور الأشعة، ومن عدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو اجراء العمليات الجراحية للأسرى".

وطالب المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون الاحتلال.