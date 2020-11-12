فتح: ذكرى اغتيال القائد "أبو العطا" ستبقى نبراساً يضيء الطريق لأجيال فلسطين

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن الذكرى الأولى لاغتيال القائد في سرايا القدس "بهاء أبو العطا" ستبقى نبراساً يضيء الطريق لأجيال فلسطين نحو تحرير الأسرى والمسرى.

وأوضحت الحركة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه اليوم الخميس، أن كلمات القائد "أبو العطا" الصادقة حاضرة في النفوس لإبقاء جذور المقاومة والكفاح المسلح مشتعلة حتى التحرير.

وقالت: "إن سياسة الاغتيالات بحق القادة الكبار التي انتهجها الاحتلال وما زال يمارسها فشلت في النيل من إرادة شعبنا الصلبة وعزيمته الثابتة وباستشهاد القائد يحيا ألف قائد وقائد".

وأضافت: "إن "أبو العطا" ارتقى شهيداً بعد رحلة طويلة من النضال والكفاح، رسم من خلالها معالم العودة والتحرير بكلماته الصادقة ومواقفه الراسخة".