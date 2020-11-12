وزير جيش الاحتلال السابق يعلق على لحظة اغتيال القائد "أبو العطا"

علق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بنت اليوم الخميس، على لحظة اغتيال قائد أركان المقاومة الشهيد "بهاء أبو العطا" بالتزامن مع توليه منصب وزير الحرب.

وقال بنت: "قبل ساعات فقط من تولي منصبي كوزير لجيش الحرب الإسرائيلي اطلعت على تفاصيل عملية اغتيال "أبو العطا" ولم أدخل حينها وزارة الجيش بعد للاحتفال بمنصبي الجديد.

وأشار إلى أنه فضل عدم الاحتفال بمنصبه الجديد عبر السجادة الحمراء بعدما تولى هذا المنصب على وقع انفجارِ كبير في قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذا الانفجار الكبير باغتيال "أبو العطا" قادنا لعملية عسكرية قصيرة في القطاع لكنها كانت قوية وخطيرة.

وتصادف اليوم الخميس 12-11-2020 ذكرى اغتيال قائد اركان المقاومة بهاء أبو العطا وسط تحذيرات "إسرائيلية" كبيرة امكانية رد المقاومة في الذكرى الأولى لاغتيال "أبو العطا".