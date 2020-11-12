صعود الذهب مع تزايد إصابات "فيروس كورونا"

تأثر سعر الذهب صعوداً بتزايد عدد الإصابات "بفيروس كورونا" حول العالم، خلال تعاملات اليوم الخميس 12/11/2020، على الرغم من الحديث عن تجاح للقاح جديد يصل للأسواق قريباً.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة الـ 0549 بتوقيت غرينتش، 0.2 بالمئة إلى 1868.81 دولار للأوقية (الأونصة) فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1866.30 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب 4.2 بالمئة هذا الأسبوع بعد أنباء مشجعة يوم الاثنين بشأن تجارب المرحلة الأخيرة للقاح ابتكرته شركة فايزر الأمريكية للأدوية وشريكتها الألمانية بيونتك.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس التي تغطي العملة والسلع الأولية وتداولات المؤشرات "المتعاملون في الذهب يحاولون إحداث توازن بين الأنباء الإيجابية للقاح وارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم".

وأضافت أنه على الرغم من أن اللقاح ربما يؤثر في الاتجاهات المتوسطة إلى الطويلة الأمد لأسعار الذهب، فإن التحفيز النقدي والمالي مطلوب في الأجل القصير لحماية الاقتصاد العالمي.

وألمحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد أمس الأربعاء مع تصاعد الجائحة في أوروبا، فيما من المتوقع ارتفاع الحالات بشكل كبير مع بداية الشتاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.18 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 866.64 دولار للأوقية فيما قفز البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2353.38 دولار للأوقية.