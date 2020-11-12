ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الصحة بغزة: وفاة مواطن و311 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:54 - 12 نوفمبر 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 12-11-2020 عن وفاة مواطنًا (59 عامًا) وتسجيل 311 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة أنها أجرت 2637 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت حالة وفاة واحدة و311 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن مواطن (59 عام) توفي في مستشفى غزة الأوروبي وهو من سكان مدينة غزة.

كما سجلت الصحة تعافي 282 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وحول احصائية اصابات ووفيات فيروس كورونا أشارت الصحة إلى أنها سجلت اصابة 9542 منذ تفشي الفيروس في شهر مارس الماضي، لافتتًا إلى أن 3080 اصابة نشطة، و6418 حالة تعافي، و44 حالة وفاة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات