محمد صلاح يحصل على جائزة "الملهم"

احتفل الاتحاد المصري لكرة القدم، بمحمد صلاح، نجم منتخب "الفراعنة" وليفربول، حيث تم منحه جائزة "الملهم" باعتباره واحدا من الرموز بالنسبة لملايين الشباب.

وقدم رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد المصري، عمرو الجنايني، لصلاح، جائزة "الملهم"، التي تم تصميمها بشكل وجه صلاح، كما نشر اتحاد الكرة المصري فيلما وثائقيا قصيرا عن مشوار صلاح.

وحضر حفل التكريم، وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بجانب مسؤولي اللجنة الخماسية وبعض أساطير الكرة المصرية، على رأسهم محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، وحسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، وجمال عبد الحميد، ومجدي عبد الغني، وحازم إمام، وعماد متعب.

وأعرب صلاح خلال كلمته في الحفل، عن سعادته بهذا التكريم، كما وجه الشكر لاتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة بعد حصوله على الجائزة.

وكان صلاح (28 عاما)، انضم إلى ليفربول في العام 2017، وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي عام 2019، كما أنه حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي في موسمين متتاليين.

ويتواجد صلاح حاليا في القاهرة مع منتخب مصر، استعدادا لخوض مباراتي توغو (ذهابا وإيابا) يومي 14 و17 من الشهر الجاري، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون عام 2022.