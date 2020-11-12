اجتماع حاسم مع ادارة الوكالة اليوم بشأن رواتب الموظفين

نظم اتحاد الموظفين في الأونروا اليوم الخميس اعتصامًا أمام مقر الوكالة الرئيسي في قطاع غزة احتجاجًا على قرار تقليص رواتب الموظفين.

واثار القرار غضبًا واسعًا بين موظفي الأونروا الذين هددوا بتنظيم فعاليات كبيرة خلال الفترة القادمة حال لم تتراجع إدارة الوكالة عن تقليصات الرواتب.

وفي الوقت ذاته أكد عضو اتحاد الموظفين بالأونروا صلاح عبد الواحد أن الاعتصام التحذيري لموظفي الوكالة أمام مقر "الأونروا" الرئيسي بغزة يأتي في سياق الرد الأولي على قرار الوكالة الظالم والجائر بتقليص رواتب الموظفين.

وقال عبد الواحد في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى: "يتزامن هذا الاعتصام مع لقاء منعقد الآن بين إدارة الوكالة واتحادات الموظفين للتراجع عن قرارات الوكالة بحق الموظفين".

وأوضح أنه إذا لم تتراجع وكالة الغوث عن قرارها سيكون هناك إجراءات نقابية جديدة ومسيرات شعبية للحدود واضراب عن الطعام قد يصل للإضراب المفتوح.

ويأمل عبد الواحد أن ينتهي الاجتماع اليوم مع الوكالة عن قرارٍ للتراجع عن سياسة "الأونروا" بحق الموظفين، مشيرًا إلى أن هناك سياسة تتماشى معها إدارة "الأونروا" للأسف للمس بخدمات الموظفين ورواتبهم