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السعودية تعلن تصديها لهجمات من قبل طائرة مسيرة وزورقين مفخخين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:43 - 12 نوفمبر 2020
السعودية السعودية
تقارير
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أعلنت وسائل إعلام سعودية بأن الدفاعات الأرضية السعودية أسقطت فجر اليوم الخميس 12/11/2020، طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية، كما اعترضت البحرية السعودية زورقين حوثيين مفخخين جنوبي البحر الأحمر انطلقا من الحديدة اليمنية.

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع إنهم لن يترددوا في اتخاذ خطوات تصعيدية ضد التحالف السعودي الإماراتي خلال الأيام المقبلة رداً على استمرار ما وصفه بالعدوان الظالم والتصعيد العسكري المستمر من التحالف.

كما حذر سريع الشركات الأجنبية العاملة في السعودية والسكان من الاقتراب من المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري، وقال إنها ستكون هدفا مشروعا.

 

 

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