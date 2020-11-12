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مفاجأة.. ميسي سيرحل عن برشلونة وينتقل لفريق فرنسي كبير

  • فلسطين اليوم - برشلونة
  • 09:31 - 12 نوفمبر 2020
ميسي ميسي
تقارير
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تدور الكثير من الشبهات حول رحيل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة عن فريقه الاسباني خلال الموسم القادم بسبب خلافات شديدة مع مسؤولي الفريق.

وكانت شبكة "ESPN" الأمريكية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن إمكانية رحيل النجم ميسي عن فريقه برشلونة.

وأكدت الشبكة أن نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، تواصل مع خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني.

ووفقا للمصدر، فإن إدارة الفريق الفرنسي تود بدء مفاوضات في يناير المقبل للتعاقد مع ميسي.

وينتهي عقد "البرغوث" مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ويمكنه التفاوض مع أي فريق يريده مطلع العام المقبل، ومن ثم الانضمام إليه مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ميسي البالغ عمره 33 عاما، حاول خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، الرحيل عن برشلونة لكنه فشل في ذلك.

والسبب في ذلك تعنت مجلس إدارة "البارسا"، الذي طالب بدفع الشرط الجزائي في عقد "البرغوث" البالغ 700 مليون يورو مقابل السماح له بمغادرة ملعب "كامب نو".

وشارك الدولي الأرجنتيني في سبع مباريات مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

 

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