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حقيقة فيديو ترامب يحطم المكتب الرئاسي بالبيت الأبيض

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 09:16 - 12 نوفمبر 2020
ترامب يطلق النار ترامب يطلق النار
تقارير
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تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور ساخرة من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعدما تلقى خسارة كبيرة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويظهر ترامب في أحد الفيديوهات ممسكا بعصا بيسبول وهو في حالة هياج تام، ويحطم ما يبدو أنه المكتب الرئاسي في البيت الأبيض، مع تعليق

  • "بعد فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية ترامب يفقد صوابه ويحطم كل ما حوله".

وحظي مقطع الفيديو السابق انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي؛ لكن في الحقيقة هذا مقطع قديم، ليس ذلك فحسب، وإنما لا يخص الرئيس الأمريكي، فهو مشهد تمثيلي ساخر من برنامج كوميدي اسمه "ذا برزدنت شو" أو "عرض الرئيس"، وأذيعت هذه الحلقة عام 2017 على تلفزيون "كوميدي سنترال".

ومن بين فقرات البرنامج، مشهد آخر يظهر فيه شبيه الرئيس ترامب وهو في حضانة للأطفال، ويشارك الصغار ألعابهم وسلوكياتهم كما لو أنه منهم، وهو مقطع انتشر أيضا بعد الانتخابات في سياق مضلل وليس حقيقا.

 

 

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