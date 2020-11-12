الملك السعودي يؤكد على موقفه من القضية الفلسطينية.. ماذا قال عن سوريا؟

أكد الملك السعودي الملك سلمان، أن المملكة مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها "القدس المحتلة"، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة "السلام العربية".

وجدد الملك سلمان تأكيده على مساندة الجهود الرامية لإحلال "السلام" في الشرق الأوسط بالتفاوض بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى اتفاق عادل ودائم كما يقول.

وجاء ذلك خلال اتصال مرئي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وفيما يتعلق بالوضع السوري قال الملك سلمان: "إن المملكة تؤيد الحل السلمي بسوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 ومسار جنيف 1، مؤكدا على "وجوب الحفاظ على وحدة التراب السوري".