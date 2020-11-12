تردد قناة الشرق بلومبيرغ السعودية الجديدة 2020 نايلسات

تردد قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات من أهم القنوات التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث اليوم الخميس 12/11/2020 على الرغم من حداثة انطلاقها حيث انطلقت الأربعاء قناة الشرق بلومبيرغ الفضائية، عبر القمر الصناعي النايلسات، بعد أشهر من التحضيرات تخللتها جائحة كورونا.

و قناة الشرق السعودية 2020 نايلسات -بلومبيرغ ضمن القنوات التابعة ”للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق“، تهتم بالقضايا الاخبارية الاقتصادية في العالم العربي.

وبدأت القناة المعروفة باسم "الشرق بلومبيرغ" بثها التلفزيوني اليوم للمرة الأولى معلنة عن دورة برامجية متنوعة تقدمها كوكبة من المذيعين المتمرسين أبرزهم باسم يوسف الذي يعود مجددا إلى الشاشات العربية من خلال قناة ”الشرق“ وإلى جانبه زينة اليازجي ومعتز الدمرداش ورشا الخطيب وسعد زغلول وآخرين.

وقالت المجموعة في بيان لها، إن قناة ”الشرق“ ستركز على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية حتى يتمكن الجمهور العربي من الاطلاع على أحدث تطورات الاقتصاد العالمية وقت حدوثها، مع تحليلات وافية ومعمّقة تواكب التطورات.

ومن المرجح أن تصبح القناة -ومقرها دبي- منافسا رئيسا في سوق الإعلام بالعالم العربي.

تردد قناة الشرق بلومبيرغ 2020

القمر : نايل سات.

التردد : 11804 H.

fer : 27500 – 5/6.

القمر : هوت بيرد.

التردد : 11137 H.

fer : 27500 – 3/4