أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

يهتم المصريون كثيرًا في أسعار الذهب اليوم الخميس 12-11-2020 لا سيما فئة التجار والمقبلين على الزواج.

ويعد الذهب من السلع الأكثر شهرة في العالم كون أسعاره عالمية لا تختلف كثيرًا من دولة إلى أخرى سوى بسعر العملة المحلية للدولة.

وجاءت اسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 929 إلى 931

عيار 22 852 إلى 854

عيار 21 813 إلى 815

عيار 18 697 إلى 699

عيار 14 542 إلى 543

عيار 12 465 إلى 466

الاونصة 28,896 إلى 28,967

الجنيه الذهب 6,504 إلى 6,520

الكيلو 929,143 إلى 931,429

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 941.15 جنيه $60.13

سعر الذهب عيار 22 862.73 جنيه $55.12

اسعار الذهب عيار 21 823.53 جنيه $52.62

اسعار الذهب عيار 18 705.88 جنيه $45.10

سعر الذهب عيار 14 549.01 جنيه $35.08

سعر الذهب عيار 12 470.58 جنيه $30.07

سعر الذهب عيار 9 352.93 جنيه $22.55

اسعار أوقية الذهب 29,270 جنيه $1,870

اسعار جنيه الذهب 6,588 جنيه $420.93

اسعار كيلو الذهب 941,153 جنيه $60,132