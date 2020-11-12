كورونا حول العالم": الإصابات تتجاوز 52 مليون حالة

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، اليوم الخميس 12/11/2020، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و290 ألف وفاة، فيما تزيد حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها 52 مليونا و441 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 36 مليونا و678 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 216 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وشهدت دول العالم أمس الأربعاء، قفزة ملحوظة إضافية في عدد الوفيات والاصابات الجديدة، وسجلت 613 ألفا و741 إصابة جديدة مكتشفة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,184 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,478 وفاة)، وإيطاليا (623 وفاة)، والمكسيك (617 وفاة)، وبريطانيا (595 وفاة)، والبرازيل (564 وفاة).

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (142,808 إصابات)، والهند (48,285 اصابة)، والبرازيل (47,724 إصابة)، وفرنسا (35,879 إصابة)، وإيطاليا (32,961 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (247,397 وفاة)، والبرازيل (162,406 وفيات)، والهند (128,165 وفاة)، والمكسيك (96,430 وفاة)، وبريطانيا (50,365 وفاة).