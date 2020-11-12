شهد سعر الليرة التركية اليوم الخميس 12-11-2020 ارتفاعًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي طيب أردوغان بشأن المالية العامة للبلاد ومستقبل الاقتصاد المحلي.

وتعافت الليرة بشكل سريع بعد الهبوط التي تعرضت له قبل أسبوع حيث اعتبرت تلك الفترة ظروف طارئة وليس مشاكل بنيوية في الاقتصاد التركي المحلي.

وارتفع سعر الليرة التركية مقابل الدولار إلى 7.8 مقارنة مع 8.52 ليرة في مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

وقال أردوغان: "إن انتعاش الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، عقب تعيين رئيس جديد للبنك المركزي ووزير جديد للخزانة والمالية، مؤشر على أن تركيا في الطريق الصحيح".

سعر الليرة التركية اليوم الخميس 12-11-2020

وكان عددٌ من الاقتصاديون رأوا بأن تراجع سعر صرف الليرة خلال الفترة الماضية، أثر سلبا على الاقتصاد المحلي، إلا أن واحدا من أبرز ايجابياته حاليا، مرتبط بزيادة تنافسية الصادرات التركية.

ودائما ما كانت تبحث اقتصادات رئيسة من الصين والولايات المتحدة عن عملة منخفضة لزيادة تنافسية صادراتها، وهو ما طالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2019، بضرورة إضعاف الدولار لتعزيز تنافسية صادرات بلاده.

وبسبب تحسن الثقة بالاقتصاد التركي، وعودة التسارع لمسار المالية العامة والعملة، أكد أردوغان اليوم على تسجيل "الأصول التركية طلبا من قبل المستثمرين الدوليين بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الأيام الأخيرة".

وكان الاقتصاد التركي خلال 2020 على موعد مع أرقام تاريخية غير مسبوقة في قطاعي الصادرات السلعية، بتقديرات 180 مليار دولار، وصناعة السياحة بإيرادات 40 مليار دولار.

إلا أن ظروف تفشي فيروس كورونا، خفض من توقعات قيمة الصادرات والعائدات السياحية، مع بقاء توقعات تحقيق الأرقام قائمة بحلول 2022.