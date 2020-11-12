الاحتلال يشن حملة اعتقالات موسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات موسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومن بين المعتقلين أسيرين محررين من طولكرم.

ففي مدينة بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة الفواغرة وسط بيت لحم واعتقلت اسيرين محررين بعدما داهمت منزلي ذويهما وعاثت فيهما فسادًا.

وأوضحت مصادر أمنية أن المعتقلين هما الأسير المحرر عماد علي الهريمي (19 عامًا) والأسير المحرر جبريل خليل كوازبة (25 عامًا).

وفي مدينة طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت المواطن محمد سامر محمود جابر (21 عامًا) بعد أن قامت بمداهمة منزله وتفتيشه بشكل همجي.

وعرف من بين المعتقلين في رام الله ونابلس والقدس ما يلي:

معتصم زيبار من كوبر قضاء رام الله

عبادة أبو سير من مدينة نابلس

مجاهد غازي النعسان من قرية المغير شرق رام الله

يوسف حسام من قرية كفر نعمة غرب رام الله

أنس شاهر الخطيب من مخيم قلنديا

عبد الله أبو غنام وحسن الياسين من بلدة الطور في القدس

أحمد عزوز مطير من مخيم قلنديا شمال القدس