تصريحات إيجابية لنائبة بايدن:  سنعيد المساعدات للفلسطينيين ونرفض الضم

قالت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية بحسب الأرقام الأولية، جو بايدن، إن الإدارة الديمقراطية ستعيد العلاقات مع الفلسطينيين، وستفتح مقرات بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن من جديد.

وتابعت هاريس في مقابلة مع صحيفة "The Arab American News" أن إدارة بايدن ستتخذ خطوات فورية لإعادة المساعدات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، وستعيد فتح القنصلية الأمريكية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة.

وأكدت هاريس أنها تعارض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وأنها وبايدن تؤمن بأن للفلسطينيين الحق في الحرية والأمن والازدهار، وأن إدارة بايدن تعارض الضم والتوسع الاستيطاني.

في سياق متصل، أعلنت حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، أنها سترفع دعوى قضائية في ولاية "ميتشيغان"، تطالب بعدم التصديق على نتائج الانتخابات في الولاية، التي حسمت الأصوات فيها لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن بنسبة 50.5 بالمئة، مقابل 47.9 بالمئة لصالح ترامب.

وقالت حملة ترامب إنها "سترفع دعوى قضائية في الولايات، تطالب بعدم التصديق على النتائج، إلى حين التحقق من أن الأصوات تم الإدلاء بها بشكل قانوني".

وتأتي هذه الخطوة ضمن المعركة القانونية التي أعلنها ترامب للطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، بعد أن طلب وزير العدل وليام بار من المدعين الاتحاديين التحقيق في أي مزاعم "ذات بال" عن مخالفات في عملية التصويت.

ولم يسلّم ترامب حتى الآن بفوز الديمقراطي جو بايدن الذي حصل يوم السبت، على ما يفوق العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا.