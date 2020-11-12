اليوم: الذكرى الأولى لاستشهاد "أبو العطا".. "إسرائيل" متأهبة والمقاومة تحذر

اليوم: الذكرى الأولى لاستشهاد أبو العطا

تحل اليوم الخميس 12/11/2020، الذكرى الأولى لاغتيال بهاء أبو العطا قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وسط تأهب "إسرائيلي" على الحدود وتحذير المقاومة من أي غدر "إسرائيلي"

ففي صباح يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كانت فلسطين على موعد مع اغتيال أبو العطا واستشهاده وزوجته بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بصاروخ.

وعلى الفور، ردت سرايا القدس بقصف المغتصبات الإسرائيلية بمئات الصواريخ، اعترف حينها العدو بأن الصواريخ شلت الحركة في ثلثي فلسطين المحتلة.

وفي ذكرى اغتياله، بث جهاز الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس الذرائع العسكري لحركة الجهاد مقطع فيديو أبو العطا "أبو سليم"، في الذكرى السنوية الأولى على استشهاده.

ويظهر مقطع الفيديو قائد أركان المقاومة الشهيد أبو العطا في رسالة للمجاهدين، ويقول: "حافظوا على سلاحكم.. هذا السلاح هو الذي سينفعكم في المعركة وينفع الدين والإسلام، هذا السلاح دونه أرواحنا وأموالنا".

كما أظهر الفيديو من انتاج الاعلام الحربي، مقاطع مصورة من صواريخ سرايا القدس بعيدة المدى، وتدريبات للمجاهدين، بالتزامن مع انشودة تتضمن كلمات تحث على قتال الاحتلال.

ويعد الشهيد بهاء أبو العطا من القادة الذين كان لهم دورٌ بارز في الإشراف على تنفيذ العديد من العمليات الجهادية التي خاضتها المقاومة ضد العدو الإسرائيلي.

وأصبح الشهيد القائد مصنفاً لدى كيان الاحتلال كواحد من أبرز المطلوبين مؤخراً على مستوى الإقليم بأكمله، وليس على نطاق القطاع.

الميلاد والنشأة

ولد شهيدنا القائد "بهاء سليم أبو العطا" في حي الشجاعية الصمود والتحدي بمدينة غزة في 25/11/1977م، وينحدر من عائلة عريقة ومجاهدة.

درس الشهيد "ابو سليم" في مدارس الشجاعية، وأنهى مرحلة الثانوية واصل مسيرته الجامعية ودرس علم الاجتماع.

الشهيد متزوج وله خمسة أبناء، وهم (سليم 19عاما، ومحمد 18 عاما، وإسماعيل 15 عاما، وفاطمة 14 عاما، وليان 10 أعوام ).

كان الشهيد القائد "أبا سليم" ملتزما بواجبه تجاه دينه ووطنه، واتصف بالكرم والجود، وباراً بوالديه، مولعا في حب الجهاد والمقاومة.

مشواره الجهادي

التحق الشهيد "أبو سليم" في صفوف حركة الجهاد الاسلامي منذ بداية العام 1990، وتدرج في العمل التنظيمي " حتى اصبح قائد المنطقة الشمالية بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

قاد جولات التصعيد والحروب على قطاع غزة بنفسه، فكان نعم القائد في الميدان ونعم الموجه للجنود..

تعرض لثلاثة محاولات اغتيال كان آخرها عام 2014 خلال العدوان على غزة.

وتعرض أبو العطا للاعتقال على يد أمن السلطة الفلسطينية عدة مرات على خلفية نشاطاته العسكرية في سرايا القدس.