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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر الذهب اليوم في فلسطين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:30 - 12 نوفمبر 2020
سعر الذهب اليوم في فلسطين سعر الذهب اليوم في فلسطين
تقارير
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سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 12/11/2020 يحظى باهتمام كبير. ويبحث عنه المواطنون بشكل مستمر ويكون محط بحث على محركات البحث.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويهتم المتابعون بمعرفة سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويعتبر سعر الذهب في فلسطين اليوم مهماً للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، خاصةً أنه يتعرض للهبوط والارتفاع لارتباطه بالاقتصاد العالمي، لكنه يبقى ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

متوسط سعر الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 203.04 شيكل $60.13

سعر الذهب عيار 22   186.12 شيكل $55.12

اسعار الذهب عيار 21 177.67 شيكل $52.62

اسعار الذهب عيار 18 152.28 شيكل $45.10

سعر الذهب عيار 14   118.44 شيكل $35.08

سعر الذهب عيار 12   101.52 شيكل $30.07

اسعار أوقية الذهب      6,315 شيكل  $1,870

اسعار جنيه الذهب      1,421 شيكل  $420.93

اسعار كيلو الذهب      203,042 شيكل       $60,132

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

11 نوفمبر     202.46       177.15       151.84       118.10       101.23

10 نوفمبر     203.91       178.43       152.94       118.95       101.96

9 نوفمبر       201.99       176.74       151.49       117.83       100.99

8 نوفمبر       211.66       185.21       158.75       123.47       105.83

7 نوفمبر       211.65       185.20       158.74       123.46       105.83

6 نوفمبر       211.90       185.41       158.92       123.61       105.95

5 نوفمبر       211.67       185.21       158.75       123.47       105.83

4 نوفمبر       207.92       181.93       155.94       121.29       103.96

3 نوفمبر       208.77       182.68       156.58       121.79       104.39

2 نوفمبر       208.08       182.07       156.06       121.38       104.04

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